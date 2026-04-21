Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дедовский речитатив

Вышел альбом «Баста/Гуф 2026»

Вышел в свет альбом «Баста/Гуф 2026» Басты (Василия Вакуленко) и Гуфа (Алексея Долматова). Он стал продолжением пластинки, которую коллеги-рэперы с большим успехом выпустили в 2010 году. Новый релиз послушал Игорь Гаврилов.

Фото: GAZ / DOMA

Фото: GAZ / DOMA

Альбом «Баста/Гуф 2026» начинается с композиции «Из песни слов не выкинешь», которая выглядит как капитуляция двух рэперов перед действующим российским законодательством. В песне «запикано» чуть ли не каждое второе слово. Учитывая тематику песен Басты и Гуфа 2000-х, логично предположить, что цензуре подверглись мат и упоминания запрещенных веществ. Но это розыгрыш. На самом деле от слушателя скрыты самые обычные слова и песня не представляет собой ровно ничего крамольного. Авторы словно посмеиваются над своими отчаянными критиками.

Свежий релиз объявлен продолжением альбома «Баста/Гуф 2010», и дух времени напрашивается на сопоставление. Фактически «Баста/Гуф 2010» был альбомом о свободе, какой ее тогда себе представляли, и тексты на 80% состояли из криминала и того, чего сейчас упоминать нельзя.

Сегодняшний молодой человек, решивший послушать «Баста/Гуф 2010», пожалуй, вообще не поймет, в чем его прелесть: в нынешней версии он как раз весь и состоит из режущих ухо цензурных «бипов».

Альбом «Баста/Гуф 2026» мог быть построен на противопоставлении двух судеб. С одной стороны — Баста, построивший империю Gazgolder, преуспевающий на ресторанной и спортивной ниве, в общем, ставший «приличным человеком». С другой — абсолютно расслабленный Гуф, который до сих пор живет как хочет и то и дело «попадает в истории». 15 лет Басты — это 15 лет в семье и на стройке. 15 лет Гуфа — жизнь в свое удовольствие, без ограничений; зависимости, ментальные болезни, неудачные браки.

Однако «Баста/Гуф 2026» — это история друзей, которые шли в ногу. Да, они могли ссориться, могли брать большие паузы в отношениях, но всегда были друг от друга на расстоянии телефонного звонка. Локации все те же: Ростов, Москва, Китай (где Гуф провел семь лет жизни). Любовь Басты к бесконечным воспоминаниям о своей ростовской юности и раннем периоде самоутверждения в Москве давно стала надежным источником дохода. В Vegas City Hall заканчивается прокат биографического мюзикла Басты «Любовь без памяти», а на очереди кинематографическое воплощение истории его жизни — «Баста. Начало игры». Съемки недавно начались в Ростове.

На альбоме «Баста/Гуф 2026» нет потенциальных шлягеров, которые Баста научился мастерски сочинять за эти годы. Но это как раз и есть один из принципов работы дуэта.

Рассказывать истории для них важнее, чем придумывать привязчивые припевы, как в «Выпускном» или «Сансаре».

Песня «Улицам нужен твой огонь» вполне подходит для хорового исполнения на больших аренных концертах. В этом наверняка можно будет убедиться на презентации альбома, которая пройдет 28 августа в «Лужниках». Песня решена в традиции госпела, припев запоминается мгновенно.

Но эти самые «улицы» за 15 лет изменились. «Баста/Гуф 2010» вышел в период, когда Баста сделал уличную субкультуру мейнстримом. Тогда же второе альтер эго Василия Вакуленко, Ноггано, стал народным героем, выпустив подряд два альбома жесткого криминального рэпа, а альбом «Баста-3» состоял из сплошных хитов, и артист моментально вырвался из клубной среды. И при всем том слушателя альбома «Баста/Гуф 2010» не покидало чувство опасности. Лозунг группы «Каста» — «Мы берем это на улицах» — все еще был актуален.

К 2026 году улицы Москвы похорошели и очистились от криминальной скверны — даже на задворках станции метро «Курская», где базируется творческое объединение Gazgolder. Уличная романтика в альбоме «дедуль» («Дедули» — трек номер три на этом альбоме) уже совсем не так аутентична.

Молодому слушателю сложно понять, из чего вырос этот альбом, так как его предшественника, «Баста/Гуф 2010», в изначальном виде, наверное, можно найти только на CD.

А ровесники артистов давно ушли с улиц и из подвалов. Они все равно делают «дедулям» кассу. «Баста/Гуф 2026» занял первые места в чартах Apple Music и «VK Музыки». Все 14 треков альбома вошли в топы «Яндекс Музыки», а в VK релиз набрал 2,4 млн прослушиваний в первые же дни после релиза.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

Его игра

Предыдущая фотография
«Я сам себя утомил. Я везде был, говорил, снимался»

«Я сам себя утомил. Я везде был, говорил, снимался»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ключевыми артистами основанного в 2006 году рекорд-лейбла Gazgolder стали Баста (Василий Вакуленко, в центре), Гуф (Алексей Долматов, слева) и АК-47 (Виталий Гостюхин)

Ключевыми артистами основанного в 2006 году рекорд-лейбла Gazgolder стали Баста (Василий Вакуленко, в центре), Гуф (Алексей Долматов, слева) и АК-47 (Виталий Гостюхин)

Фото: Gazgolder

Василий Вакуленко впервые выступил в кино как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли во время создания фильма «Чайный пьяница» (2008), впоследствии снимался у Сергея Соловьева в фильме «Ке-Ды» (2016) и сыграл в фильмах «Gazgolder» (2014) и «Клубаре» (2018)&lt;br>На фото: Василий Вакуленко с супругой Еленой Пинской на премьере фильма «Gazgolder»

Василий Вакуленко впервые выступил в кино как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли во время создания фильма «Чайный пьяница» (2008), впоследствии снимался у Сергея Соловьева в фильме «Ке-Ды» (2016) и сыграл в фильмах «Gazgolder» (2014) и «Клубаре» (2018)
На фото: Василий Вакуленко с супругой Еленой Пинской на премьере фильма «Gazgolder»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2015 году Баста впервые сел в кресло наставника телевизионного проекта «Голос» (четвертый сезон) и впоследствии возвращался в него еще в четырех сезонах, а также пять раз был в жюри шоу «Голос. Дети»

В 2015 году Баста впервые сел в кресло наставника телевизионного проекта «Голос» (четвертый сезон) и впоследствии возвращался в него еще в четырех сезонах, а также пять раз был в жюри шоу «Голос. Дети»

Фото: Руслан Рощупкин

Баста во время выступления в Государственном Кремлевском дворце на презентации альбома «Баста-5» (2016). Он первым из отечественных рэперов дал сольный концерт на этой площадке

Баста во время выступления в Государственном Кремлевском дворце на презентации альбома «Баста-5» (2016). Он первым из отечественных рэперов дал сольный концерт на этой площадке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Василий Вакуленко на Балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов с женой и дочерью в 2016 году

Василий Вакуленко на Балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов с женой и дочерью в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкального образования, полученного в родном Ростове-на-Дону, Басте достаточно, чтобы аккомпанировать себе на фортепиано и баяне

Музыкального образования, полученного в родном Ростове-на-Дону, Басте достаточно, чтобы аккомпанировать себе на фортепиано и баяне

Фото: Пресс-служба творческого объединения Газгольдер

На церемонии вручения премии «Муз-ТВ» 2016 года в спорткомплексе «Олимпийский»

На церемонии вручения премии «Муз-ТВ» 2016 года в спорткомплексе «Олимпийский»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На сольном концерте в СК «Олимпийский» в 2017 году. Концерт собрал 36 тыс. зрителей

На сольном концерте в СК «Олимпийский» в 2017 году. Концерт собрал 36 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2016 году разгорелся конфликт между Децлом (Кирилл Толмацкий) и Бастой. Децл жаловался в твиттере на шум во время вечеринок клуба Gazgolder, рядом с которым он жил. Баста ответил оскорблениями. Дело дошло до суда, а в 2017 году стороны судились снова, уже из-за оскорблений Децла в адрес клиента лейбла Gazgolder Скриптонита&lt;br>На фото: Баста в Октябрьском районном суде

В 2016 году разгорелся конфликт между Децлом (Кирилл Толмацкий) и Бастой. Децл жаловался в твиттере на шум во время вечеринок клуба Gazgolder, рядом с которым он жил. Баста ответил оскорблениями. Дело дошло до суда, а в 2017 году стороны судились снова, уже из-за оскорблений Децла в адрес клиента лейбла Gazgolder Скриптонита
На фото: Баста в Октябрьском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

На церемонии вручения наград «Человек года» журнала GQ в 2017 году

На церемонии вручения наград «Человек года» журнала GQ в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Василий Вакуленко с супругой на Балу дебютанток журнала Tatler в 2017 году

Василий Вакуленко с супругой на Балу дебютанток журнала Tatler в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Закрытый коктейль по случаю выхода ежегодного рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ&lt;br>На фото слева направо: издатель GQ Ирина Елизарова, Филипп Киркоров, Баста и редактор журнала Игорь Гаранин

Закрытый коктейль по случаю выхода ежегодного рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ
На фото слева направо: издатель GQ Ирина Елизарова, Филипп Киркоров, Баста и редактор журнала Игорь Гаранин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Баста на VK Fest в 2018 году

Баста на VK Fest в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Василий Вакуленко — не только музыкант, но и спортивный менеджер. Его интересы лежат в сфере футбола (он владеет клубом «СКА-Ростов»), а также бойцовских промоушенов. В 2021 году Баста получил боксерскую промоутерскую лицензию и запустил проект GAZFIGHT, а в 2025 году объявил об открытии новой бойцовской лиги FORCE FC, получившей лицензию Федерации бокса России&lt;br>На фото: Баста на выступлении перед началом матча звезд Единой лиги по баскетболу «Звезды России»—«Звезды мира» в Санкт-Петербургском ДС «Юбилейный» в 2018 году

Василий Вакуленко — не только музыкант, но и спортивный менеджер. Его интересы лежат в сфере футбола (он владеет клубом «СКА-Ростов»), а также бойцовских промоушенов. В 2021 году Баста получил боксерскую промоутерскую лицензию и запустил проект GAZFIGHT, а в 2025 году объявил об открытии новой бойцовской лиги FORCE FC, получившей лицензию Федерации бокса России
На фото: Баста на выступлении перед началом матча звезд Единой лиги по баскетболу «Звезды России»—«Звезды мира» в Санкт-Петербургском ДС «Юбилейный» в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Одно из главных событий в истории русского рэпа — концерт в «Главклубе» в поддержку рэпера Хаски в 2018 году. Одним из хедлайнеров стал Баста

Одно из главных событий в истории русского рэпа — концерт в «Главклубе» в поддержку рэпера Хаски в 2018 году. Одним из хедлайнеров стал Баста

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

С болельщиками во время матча четвертого тура чемпионата России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги (зона «Юг») между командами «СКА-Ростов» и «Машук-КМВ». В 2019 году Баста стал владельцем клуба СКА (Ростов-на-Дону), закрыл его многомиллионные долги, инвестировал около 10 млн руб. личных средств, а в 2024 году перевел команду из Второй лиги в Медиафутбольную лигу

С болельщиками во время матча четвертого тура чемпионата России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги (зона «Юг») между командами «СКА-Ростов» и «Машук-КМВ». В 2019 году Баста стал владельцем клуба СКА (Ростов-на-Дону), закрыл его многомиллионные долги, инвестировал около 10 млн руб. личных средств, а в 2024 году перевел команду из Второй лиги в Медиафутбольную лигу

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Концерт Басты в Санкт-Петербургском Ледовом дворце

Концерт Басты в Санкт-Петербургском Ледовом дворце

Фото: @bastaakanoggano

Концерт Басты на станции метро «Курская» в 2023 году. Район метро «Курская» — «ареал обитания» Басты и его команды. Здесь, на территории бывшего завода «Арма», базируются клуб и лейбл Gazgolder, а сам артист после переезда в Москву из Ростова всегда жил в этом районе

Концерт Басты на станции метро «Курская» в 2023 году. Район метро «Курская» — «ареал обитания» Басты и его команды. Здесь, на территории бывшего завода «Арма», базируются клуб и лейбл Gazgolder, а сам артист после переезда в Москву из Ростова всегда жил в этом районе

Фото: Сергей Киселев / Агентсво «Москва»

В Дубае на фестивале Parus

В Дубае на фестивале Parus

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выступление Басты перед началом матча Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в 2023 году

Выступление Басты перед началом матча Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На церемонии награждения победителя суперфинала Кубка России по футболу в БСА «Лужники» в 2023 году

На церемонии награждения победителя суперфинала Кубка России по футболу в БСА «Лужники» в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге в 2024 году

На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Следующая фотография
1 / 23

«Я сам себя утомил. Я везде был, говорил, снимался»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ключевыми артистами основанного в 2006 году рекорд-лейбла Gazgolder стали Баста (Василий Вакуленко, в центре), Гуф (Алексей Долматов, слева) и АК-47 (Виталий Гостюхин)

Фото: Gazgolder

Василий Вакуленко впервые выступил в кино как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли во время создания фильма «Чайный пьяница» (2008), впоследствии снимался у Сергея Соловьева в фильме «Ке-Ды» (2016) и сыграл в фильмах «Gazgolder» (2014) и «Клубаре» (2018)
На фото: Василий Вакуленко с супругой Еленой Пинской на премьере фильма «Gazgolder»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2015 году Баста впервые сел в кресло наставника телевизионного проекта «Голос» (четвертый сезон) и впоследствии возвращался в него еще в четырех сезонах, а также пять раз был в жюри шоу «Голос. Дети»

Фото: Руслан Рощупкин

Баста во время выступления в Государственном Кремлевском дворце на презентации альбома «Баста-5» (2016). Он первым из отечественных рэперов дал сольный концерт на этой площадке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Василий Вакуленко на Балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов с женой и дочерью в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкального образования, полученного в родном Ростове-на-Дону, Басте достаточно, чтобы аккомпанировать себе на фортепиано и баяне

Фото: Пресс-служба творческого объединения Газгольдер

На церемонии вручения премии «Муз-ТВ» 2016 года в спорткомплексе «Олимпийский»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На сольном концерте в СК «Олимпийский» в 2017 году. Концерт собрал 36 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2016 году разгорелся конфликт между Децлом (Кирилл Толмацкий) и Бастой. Децл жаловался в твиттере на шум во время вечеринок клуба Gazgolder, рядом с которым он жил. Баста ответил оскорблениями. Дело дошло до суда, а в 2017 году стороны судились снова, уже из-за оскорблений Децла в адрес клиента лейбла Gazgolder Скриптонита
На фото: Баста в Октябрьском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

На церемонии вручения наград «Человек года» журнала GQ в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Василий Вакуленко с супругой на Балу дебютанток журнала Tatler в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Закрытый коктейль по случаю выхода ежегодного рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ
На фото слева направо: издатель GQ Ирина Елизарова, Филипп Киркоров, Баста и редактор журнала Игорь Гаранин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Баста на VK Fest в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Василий Вакуленко — не только музыкант, но и спортивный менеджер. Его интересы лежат в сфере футбола (он владеет клубом «СКА-Ростов»), а также бойцовских промоушенов. В 2021 году Баста получил боксерскую промоутерскую лицензию и запустил проект GAZFIGHT, а в 2025 году объявил об открытии новой бойцовской лиги FORCE FC, получившей лицензию Федерации бокса России
На фото: Баста на выступлении перед началом матча звезд Единой лиги по баскетболу «Звезды России»—«Звезды мира» в Санкт-Петербургском ДС «Юбилейный» в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Одно из главных событий в истории русского рэпа — концерт в «Главклубе» в поддержку рэпера Хаски в 2018 году. Одним из хедлайнеров стал Баста

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

С болельщиками во время матча четвертого тура чемпионата России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги (зона «Юг») между командами «СКА-Ростов» и «Машук-КМВ». В 2019 году Баста стал владельцем клуба СКА (Ростов-на-Дону), закрыл его многомиллионные долги, инвестировал около 10 млн руб. личных средств, а в 2024 году перевел команду из Второй лиги в Медиафутбольную лигу

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Концерт Басты в Санкт-Петербургском Ледовом дворце

Фото: @bastaakanoggano

Концерт Басты на станции метро «Курская» в 2023 году. Район метро «Курская» — «ареал обитания» Басты и его команды. Здесь, на территории бывшего завода «Арма», базируются клуб и лейбл Gazgolder, а сам артист после переезда в Москву из Ростова всегда жил в этом районе

Фото: Сергей Киселев / Агентсво «Москва»

В Дубае на фестивале Parus

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выступление Басты перед началом матча Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На церемонии награждения победителя суперфинала Кубка России по футболу в БСА «Лужники» в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Смотреть

Новости компаний Все