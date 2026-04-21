Дедовский речитатив

Вышел в свет альбом «Баста/Гуф 2026» Басты (Василия Вакуленко) и Гуфа (Алексея Долматова). Он стал продолжением пластинки, которую коллеги-рэперы с большим успехом выпустили в 2010 году. Новый релиз послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GAZ / DOMA Фото: GAZ / DOMA

Альбом «Баста/Гуф 2026» начинается с композиции «Из песни слов не выкинешь», которая выглядит как капитуляция двух рэперов перед действующим российским законодательством. В песне «запикано» чуть ли не каждое второе слово. Учитывая тематику песен Басты и Гуфа 2000-х, логично предположить, что цензуре подверглись мат и упоминания запрещенных веществ. Но это розыгрыш. На самом деле от слушателя скрыты самые обычные слова и песня не представляет собой ровно ничего крамольного. Авторы словно посмеиваются над своими отчаянными критиками.

Свежий релиз объявлен продолжением альбома «Баста/Гуф 2010», и дух времени напрашивается на сопоставление. Фактически «Баста/Гуф 2010» был альбомом о свободе, какой ее тогда себе представляли, и тексты на 80% состояли из криминала и того, чего сейчас упоминать нельзя.

Сегодняшний молодой человек, решивший послушать «Баста/Гуф 2010», пожалуй, вообще не поймет, в чем его прелесть: в нынешней версии он как раз весь и состоит из режущих ухо цензурных «бипов».

Альбом «Баста/Гуф 2026» мог быть построен на противопоставлении двух судеб. С одной стороны — Баста, построивший империю Gazgolder, преуспевающий на ресторанной и спортивной ниве, в общем, ставший «приличным человеком». С другой — абсолютно расслабленный Гуф, который до сих пор живет как хочет и то и дело «попадает в истории». 15 лет Басты — это 15 лет в семье и на стройке. 15 лет Гуфа — жизнь в свое удовольствие, без ограничений; зависимости, ментальные болезни, неудачные браки.

Однако «Баста/Гуф 2026» — это история друзей, которые шли в ногу. Да, они могли ссориться, могли брать большие паузы в отношениях, но всегда были друг от друга на расстоянии телефонного звонка. Локации все те же: Ростов, Москва, Китай (где Гуф провел семь лет жизни). Любовь Басты к бесконечным воспоминаниям о своей ростовской юности и раннем периоде самоутверждения в Москве давно стала надежным источником дохода. В Vegas City Hall заканчивается прокат биографического мюзикла Басты «Любовь без памяти», а на очереди кинематографическое воплощение истории его жизни — «Баста. Начало игры». Съемки недавно начались в Ростове.

На альбоме «Баста/Гуф 2026» нет потенциальных шлягеров, которые Баста научился мастерски сочинять за эти годы. Но это как раз и есть один из принципов работы дуэта.

Рассказывать истории для них важнее, чем придумывать привязчивые припевы, как в «Выпускном» или «Сансаре».

Песня «Улицам нужен твой огонь» вполне подходит для хорового исполнения на больших аренных концертах. В этом наверняка можно будет убедиться на презентации альбома, которая пройдет 28 августа в «Лужниках». Песня решена в традиции госпела, припев запоминается мгновенно.

Но эти самые «улицы» за 15 лет изменились. «Баста/Гуф 2010» вышел в период, когда Баста сделал уличную субкультуру мейнстримом. Тогда же второе альтер эго Василия Вакуленко, Ноггано, стал народным героем, выпустив подряд два альбома жесткого криминального рэпа, а альбом «Баста-3» состоял из сплошных хитов, и артист моментально вырвался из клубной среды. И при всем том слушателя альбома «Баста/Гуф 2010» не покидало чувство опасности. Лозунг группы «Каста» — «Мы берем это на улицах» — все еще был актуален.

К 2026 году улицы Москвы похорошели и очистились от криминальной скверны — даже на задворках станции метро «Курская», где базируется творческое объединение Gazgolder. Уличная романтика в альбоме «дедуль» («Дедули» — трек номер три на этом альбоме) уже совсем не так аутентична.

Молодому слушателю сложно понять, из чего вырос этот альбом, так как его предшественника, «Баста/Гуф 2010», в изначальном виде, наверное, можно найти только на CD.

А ровесники артистов давно ушли с улиц и из подвалов. Они все равно делают «дедулям» кассу. «Баста/Гуф 2026» занял первые места в чартах Apple Music и «VK Музыки». Все 14 треков альбома вошли в топы «Яндекс Музыки», а в VK релиз набрал 2,4 млн прослушиваний в первые же дни после релиза.

