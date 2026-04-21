Власти Ростовской области и Крыма договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подписали соглашение о сотрудничестве регионов в сфере туризма. Документ стороны подписали 21 апреля в пресс-центре информагентства «ТАСС-Юг» в рамках проведения в области Дней крымского гостеприимства.

Фото: Правительство Ростовской области

Соглашение предполагает создание условий для активного использования природного и культурного потенциала Республики Крым и Ростовской области. Сотрудничество позволит установить и расширить деловые контакты между субъектами МСП, развить традиционные и открыть новые туристические маршруты.

Особое внимание уделим информационному обмену: это позволит жителям регионов больше узнать о туристических возможностях друг друга.

