Новый федеральный инспектор по Удмуртии Марат Юрьев 13 лет проработал в ФСБ

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Удмуртии Марат Юрьев, о назначении которого стало известно сегодня, более 13 лет проработал в УФСБ по Самарской области на оперативных и руководящих позициях. Биографическую справку представила пресс-служба главы и правительства республики.

Марат Юрьев родился в 1983 году в Самаре (в тот момент Куйбышев). В 2005 году он окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, в 2015 — Самарский государственный экономический университет. В течение 13 лет господин Юрьев работал в УФСБ по Самарской области, где занимал оперативные и руководящие должности. В дальнейшем он руководил управлением безопасности предприятия ракетно-космической отрасли «Прогресс», работал в администрации региона. С апреля 2023 года Марат Юрьев являлся федеральным инспектором по Самарской области.

Нового ГФИ представил полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров 21 апреля. Он обозначил ключевые направления работы инспектора: поддержка предприятий ОПК, помощь участникам СВО и их семьям, реализация нацпроектов, контроль рынка труда и сохранение экономической стабильности.

Особое внимание уделили предстоящей избирательной кампании. Вместе с выборами депутатов Госдумы пройдут голосования в муниципальных округах. Задача ГФИ — координация территориальных структур федеральных органов по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на всех этапах подготовки и проведения выборов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил господина Юрьева со вступлением в должность: «Республика стабильно развивается. Нам необходимо сосредоточиться на выполнении указа президента о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Удмуртия — многонациональная республика, и в Год единства народов России это направление приобретает особое значение. Рассчитываем на плотную совместную работу на благо Удмуртии».

Напомним, ранее ГФИ по Удмуртии являлся Алексей Воробьев. Он занимал эту должность с июня 2024 года. Сейчас господин Воробьев стал федеральном инспектором в Пермском крае.

Карина Пырина