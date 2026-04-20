ГФИ по Удмуртии Алексей Воробьев займет аналогичную должность в Пермском крае

Главный федеральный инспектор по Удмуртии Алексей Воробьев вернется на аналогичный пост в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт полномочного представителя президента РФ в ПФО Фото: Сайт полномочного представителя президента РФ в ПФО

В 2020-2024 годах господин Воробьев уже работал федеральным инспектором в соседнем регионе. ГФИ в Удмуртии он стал в июне 2024 года.

Алексей Воробьев в 2001 году окончил Нижегородский государственный Технический университет (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева. В 2010 году проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

В разные годы работал в администрации губернатора Нижегородской области, Росалкогольтабакконтроле по ПФО, а также занимал пост заместителя министра информационных технологий и связи Нижегородской области.