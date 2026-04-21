Тамбовский облсуд оштрафовал бывшую судью за неправосудные решения

Бывшая судья Тамбовского райсуда Тамбовской области Елена Дробышева оштрафована на 600 тыс. руб. за вынесение 10 неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Об этом сообщили в облсуде. Для исполнения приговора сохранен арест на имущество подсудимой.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривалось с середины прошлого года. По версии Следственного комитета, в ноябре 2021 года судья подготовила 10 решений по гражданским делам, находясь в санатории в Сочи. По возвращении в Тамбов Елена Дробышева, по версии Следственного комитета, приобщила решения к материалам дел и подписала протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проводились в здании суда.

Дробышева не признала вину. Она считала, что допустила «самоуверенность», когда сочла возможным рассмотреть дела по видеосвязи с секретарем без участия сторон, которые были должным образом извещены о заседаниях.

В прениях прокуратура запросила для бывшей судьи штраф в 1 млн руб.

Владимир Зоркий