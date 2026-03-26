Тамбовскую судью могут оштрафовать за 10 неправосудных решений

В Тамбовском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой, которая обвиняется в вынесении 10 неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Представитель обвинения предложил назначить ей штраф в 1 млн руб. Об этом «Ъ» сообщили в облпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривается с середины прошлого года. По версии Следственного комитета, в ноябре 2021 года судья подготовила 10 решений по гражданским делам, находясь в санатории в Сочи. По возвращении в Тамбов Елена Дробышева, по версии Следственного комитета, приобщила решения к материалам дел и подписала протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проводились в здании суда.

Елена Дробышева пыталась добиться отмены разрешения на свое уголовное преследование. В заявлении к Высшей квалификационной коллегии судей она утверждала, что допустила «самоуверенность», когда сочла возможным рассмотреть дела по видеосвязи с секретарем без участия сторон, которые были должным образом извещены о заседаниях. По ее мнению, за ее поступок ее надо привлечь к дисциплинарной ответственности, а не к уголовной.

После прений объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области сообщила, что заседание по делу госпожи Дробышевой отложено на 9 апреля для подготовки к репликам сторон.