Бывший глава Саратова Николай Романов погиб в ДТП

В Саратовской области водитель легкового автомобиля погиб в ДТП. За рулем находился бывший глава Саратова Николай Романов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ

Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ

ДТП случилось вблизи села Казачка в Калининском районе области. Легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Volvo. По данным ГИБДД, легковым авто управлял мужчина 1949 года рождения. По информации РЕН ТВ, иномарка не уступила дорогу грузовику Volvo, что стало причиной аварии.

Николай Романов возглавлял администрацию Саратова с 2006 по 2007 год.