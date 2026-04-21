Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при продаже табачной продукции

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит административные штрафы за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности.

Размер штрафа за продажу табачной продукции ниже максимальной или минимальной розничной цены зависит от количества проданных с нарушениями товаров за один день. За продажу до 100 единиц продукции штраф составит 5 тыс. руб., за продажу от 101 до 1 тыс. — 50 тыс. руб. За продажу более 1 тыс. единиц табачной продукции предусмотрен штраф в размере 500 тыс. руб.

За продажу товаров с истекшим сроком годности после получения информации о запрете из системы мониторинга штраф для индивидуальных предпринимателей составит 10 тыс. руб. за один проданный товар. Штраф для юрлиц составит 20 тыс. руб. за каждую проданную единицу.

Закон подразумевает усиление контроля за оборотом товаров из категории, которые подлежат обязательной маркировке, с использованием государственной информационной системы мониторинга.