Огонь возник на порохе

Из-за пожара в одном из цехов Тамбовского порохового завода погибли трое рабочих, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Котовска и Тамбова. Региональные следователи по факту пожара возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предыдущее происшествие с массовой гибелью рабочих произошло на пороховом заводе два года назад, когда из-за взрыва при ремонте погибли пять человек, а 12 получили ранения.

Пороховой завод в Котовске всего два года смог поработать без жертв

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Утром в четверг, 3 июля, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о том, что минувшей ночью в одном из цехов предприятия в городе Котовске, расположенном в 15 км от областного центра, произошел пожар. По словам главы региона, пожар был оперативно потушен, однако трое рабочих погибли, а еще трое получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации в клинической больнице Котовска, а двух — в клиническую больницу Архиепископа Луки в Тамбове.

Господин Первышов не назвал, на каком именно предприятии произошел пожар. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о расположенном в Котовске федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод». По данным врио губернатора, причиной происшествия могло стать нарушение технологических процессов.

Тамбовский пороховой завод ведет свою историю с 1915 года. По собственным данным, предприятие сейчас производит всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем, пороха для патронов стрелкового оружия, а также более 30 видов игрушек, в том числе неваляшек. С октября прошлого года предприятие возглавляет Алексей Дубоносов. Предыдущий гендиректор Олег Сюсюкин, возглавлявший предприятие шесть лет, в конце сентября был арестован по обвинению в четырех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По факту пожара региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ход его расследования контролирует областная прокуратура. Следователи работают на месте происшествия и допрашивают очевидцев.

Последнее крупное происшествие случилось на Тамбовском пороховом заводе два года назад. В июне 2023 года на предприятии при демонтаже оборудования для пироксилина случился взрыв, который привел к гибели пяти сотрудников подрядной организации, проводившей работы. В результате инцидента ранения получили 12 человек. Ответственность за происшествие легла на бывшую начальницу цеха порохового завода Светлану Алексенцеву. Местный суд признал ее виновной в нарушении требований промбезопасности и назначил три с половиной года колонии-поселения.

Котовск и расположенный в городе завод неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. В начале июня был совершен массированный налет. Евгений Первышов тогда рассказывал, что из-за атаки начался пожар, который быстро потушили. В январе беспилотники попали в две многоэтажки в Котовске. В результате атаки пострадали семь человек, госпитализация никому из них не потребовалась.

Владимир Зоркий