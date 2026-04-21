Выдача ипотеки в Новосибирской области в I квартале выросла на 55%

За январь — март 2026 года банки выдали жителям Новосибирской области 4,9 тыс. ипотечных кредитов на 20,1 млрд руб. Это на 56% больше в количественном выражении и на 55% в денежном относительно аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер ссуды на покупку жилья в регионе не изменился и составил 4 млн руб., а вот срок снизился на семь месяцев до 261 (21 год 7 мес.). Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья выросла до 17% (в марте прошлого года составляла 13%).

По данным аналитиков ОКБ, в марте текущего года доля нового жилья достигла 28% от общего количества и 41% от общего объема ипотечных кредитов (доля вторичного жилья составила 72% и 59% соответственно). В марте прошлого года доля новостроек занимала 53% от общего количества и 66% от общего объема ипотечного кредитования (доля вторички – 47% и 34% соответственно).

