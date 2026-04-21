На Пхукете задержали россиянина по подозрению в онлайн-мошенничестве

Полиция Пхукета задержала 41-летнего россиянина Антона Курченко в квартире в районе Равай. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Задержание прошло на основании ордера, выданного судом провинции Сураттхани. По словам сотрудников полиции, господин Курченко входил в группу, которая занималась выводом денег, полученных от жертв мошеннических колл-центров.

Следователи установили, что подозреваемый 16 раз снял наличные на общую сумму 331 тыс. бат (около $10,316 тыс.) со счетов подставных лиц. Полиция связала эти операции с другими делами. Общие потери оцениваются почти в 1 млн бат (порядка $31,168 тыс.), пишет издание.

Суд предъявил россиянину обвинения в пособничестве мошенничеству, вводе ложных данных, а также в незаконном использовании карты другого лица. Подозреваемого передали следователям в Сураттхани для дальнейшего разбирательства.