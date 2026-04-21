Украина закрывает Америку

США и Украина окончательно отворачиваются друг от друга. О новом этапе в отношениях Вашингтона и Киева сообщил журнал Atlantic в вызвавшей громкий международный резонанс статье «Украина наконец отказалась от Трампа. Зеленский списал Соединенные Штаты со счетов». По мнению издания, Киев потерял интерес к контактам с администрацией США и больше не пытается добиться ее расположения, перейдя в лагерь оппонентов президента Дональда Трампа. Подтверждением этого стало новое заявление президента Зеленского о том, что «Трамп не может быть гарантом мира на Украине», в связи с чем американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Украине прозрачно намекают, что в посредничестве США в урегулировании конфликта с Россией не нуждаются и американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киеве не ждут

Фото: Jacquelyn Martin, Pool / AP

Опубликованная журналом Atlantic 20 апреля статья британского историка Филлипса Пейсона О’Брайена анализирует кардинальные перемены в американо-украинских отношениях, которые за время второго срока правления президента Трампа прошли долгий путь от поиска новой модели партнерства к окончательному взаимному отчуждению.

Сразу после возвращения Дональда Трампа к власти Киев настойчиво добивался его расположения, несмотря на то унижение, которому Зеленский был подвергнут в феврале 2025 года в Белом доме, «дисциплинированно участвовал в мирных переговорах Трампа» и «не скупился на похвалы в его адрес».

Напоминая об этих фактах, Atlantic приходит к выводу, что этот этап в американо-украинских отношениях остался в прошлом.

«В выражениях, еще недавно немыслимых, Зеленский дал понять, что больше не считает США надежным союзником и, что еще удивительнее, что всей Европе пора начать отказываться от трансатлантических отношений»,— отмечает профессор О’Брайен.

В качестве подтверждения своего вывода о том, что от обиды на Вашингтон Киев перешел к активным действиям, направленным на создание максимальных проблем в отношениях Вашингтона и его европейских союзников, автор ссылается на последние украинские предложения начать строить новую архитектуру европейской безопасности без участия США.

«Новая откровенность Украины объясняется целым рядом факторов. США сократили объем вооружений, которые продавали Киеву, чтобы сберечь запасы для войны с Ираном. Трамп не раз заводил разговоры о жестких санкциях против России — возможно, чтобы унять проукраинское крыло в собственной партии,— но в последнее время не утруждает себя даже этим. Самым же обескураживающим для украинцев стало то, что администрация Трампа не раз давила на них, требуя по итогам мирного соглашения уступить Путину территорию в Донбассе вместе с согражданами»,— резюмирует автор.

Комментируя статью Atlantic о том, что «Украина наконец-то отказалась от Трампа», глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил задаться встречным вопросом о том, а может ли теперь президент Трамп в ответ окончательно отказаться от Украины. «Смогли бы США справиться с таким жестким отказом от самого Зеленского?» — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Последние заявления украинского лидера, сделанные им 20 апреля в эфире национального телемарафона и совпавшие с публикацией Atlantic, подтвердили выводы журнала о том, что в отношениях Вашингтона и Киева наступила новая реальность.

Зеленский фактически впервые признал, что его больше не особо интересуют поиски мирного урегулирования на Украине при посредничестве США, поскольку, как он считает, президент Трамп в любом случае не сможет быть гарантом долгосрочного мира на Украине.

«Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — недоумевал Зеленский, повторив, что отказывается выводить ВСУ из Донбасса. «Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для вооруженных сил это проигрыш»,— заявил Зеленский.

В комментариях украинского президента также впервые прозвучали открытые выпады в адрес главных американских переговорщиков по Украине — спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. «Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев»,— заявил Зеленский, призвав не превращать в громкую историю сам факт того, что их ранее анонсированный визит в Киев пока не состоялся. «Мы не должны делать из их приезда какой-то особой сенсации. Их приезд нужен им, а не нам»,— добавил он.

На этом фоне американская сторона, поглощенная конфликтом с Ираном, в последние недели практически свернула свою дипломатическую активность на украинском направлении.

Отвечая 16 апреля на вопрос об Украине на Южной лужайке Белого дома, президент Трамп ограничился своим дежурным заявлением о том, что украинский кризис не начался бы, если бы он в тот момент находился у власти. «Но он продолжается, и я надеюсь, что скоро он закончится»,— добавил американский лидер, не уточнив, на чем основывается столь оптимистичная оценка.

За день до этого, 15 апреля, министр войны США Пит Хегсет в очередной раз пропустил заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн», проходившее в виртуальном формате. Как отмечает издание Politico, «за прошедший год Пит Хегсет лишь изредка принимал участие в заседаниях контактной группы, что служит сигналом о том, что у администрации Трампа есть другие приоритеты и она все больше ожидает, что Европа возьмет на себя бремя поставок оружия Киеву».

Еще одним крупным разочарованием для Украины стало объявленное 18 апреля Минфином США решение возобновить действие лицензий на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Ослабление американских санкций будет действовать до 16 мая.

В своих последних заявлениях президент Зеленский выражал растущее недовольство упорным нежеланием администрации США усиливать давление на Москву.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе визита в Рим и переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, попавшей под огонь критики президента Трампа за ее заявления об Иране и папе римском, Зеленский предъявил главе Белого дома свои претензии. «На мой взгляд, Россия снова заморочила голову американцам, в частности президенту США»,— сообщил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Вместе с Зеленским возмущение решением администрации США продлить ослабление санкций против российской нефти выразили ведущие европейские политики и СМИ, а также политические противника Трампа в Вашингтоне из Демократической партии, включая губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и экс-посла США на Украине Стивена Пайфера.

Сергей Строкань