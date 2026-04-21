Выручка челябинских девелоперов по новостройкам сократилась на 25%

Девелоперы Челябинской области в первом квартале 2026 года продали квартиры в новостройках почти на 13,5 млрд руб. Это на 24,9% ниже показателя четвертого квартала 2025-го, сообщает агентство «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

Южный Урал оказался среди шести регионов, в которых выручка девелоперов упала меньше чем на 30%. В целом по стране реализация новых квартир снизилась на 39% за квартал, до 1,2 трлн руб. В топ субъектов, где продажи жилых помещений сократились серьезнее всего, вошли Тюменская область (23,2 млрд руб.; -50,4%), Москва (329,2 млрд руб.; -45,8%) и Ростовская область (32,7 млрд руб.; -45,1%).

