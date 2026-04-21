В Челябинской области 11 км трассы А-310 станут четырехполосными

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 км расширенной до четырех полос трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорогами „Южный Урал“».

Капитальный ремонт, помимо расширения самой дороги, предполагает строительство разворотных петель и монтаж освещения. Пока идут работы, подрядчик оборудует временный объездной участок. В прошлом году 2,4 км трассы А-310 стали четырехполосными.

Виталина Ярховска