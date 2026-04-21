Закон «о тишине» изменили в Белгородской области ради детей

Депутаты Белгородской областной думы проголосовали за принятие законопроекта, который меняет дневное «время тишины». Вместо временного промежутка с 12:00 до 14:00 шуметь запрещается в период с 13:00 до 15:00. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе регионального парламента. По словам председателя Белгородской областной думы Юрия Клепикова, нововведение связано с тем, что на период времени с 13:00 до 15:00 приходится дневной сон детей.

Облдума приняла закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории Белгородской области» в 2020 году. Он, в частности, запрещает с 22:00 до 8:00 «использовать звукопроизводящие и звукоусиливающие устройства, пиротехнику, не принимать меры по отключению сигнализации авто, включать громкую музыку, играть на музыкальных инструментах и прочее». Ремонтно-строительные, погрузочные и разгрузочные работы также нельзя проводить в выходные и нерабочие праздничные дни, а еще (после поправок) — с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июле 2023-го закон был ужесточен. Строительные и ремонтные работы в многоквартирных домах запретили с 21:00. По словам господина Клепикова, поздние работы «провоцируют недопонимание и конфликты между соседями».

Денис Данилов