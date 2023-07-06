В Белгородской области ужесточили закон «о тишине»

Депутаты облдумы приняли поправки в закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории Белгородской области». Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Теперь строительные и ремонтные работы в многоквартирных домах (МКД) запрещены с 21:00 до 8:00, а не с 22:00 до 8:00, как было ранее.

Председатель облдумы Юрий Клепиков объяснил необходимость изменений частыми обращениями жителей региона, которые просят ограничить часы для «шумных работ» в вечернее время.

По словам спикера, поздние работы «провоцируют недопонимание и конфликты между соседями, не дают покоя маленьким детям, пожилым людям, инвалидам, работающим людям». Он уверен, что оградить белгородцев от лишнего шума в поздний час «особенно важно в сегодняшней ситуации».

Белгородская облдума приняла закон «о тишине» в июне 2020 года. Он запрещает с 22:00 до 8:00 «использовать звукопроизводящие и звукоусиливающие устройства, пиротехнику, не принимать меры по отключению сигнализации авто, включать громкую музыку, играть на музыкальных инструментах и прочее». Ремонтно-строительные, погрузочные и разгрузочные работы также нельзя проводить в выходные и нерабочие праздничные дни, а еще — с 12:00 до 14:00 ежедневно.

Наказание за несоблюдение правил предусмотрено ст. 3 закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». В зависимости от вида правонарушения это может быть предупреждение или штраф. Размер штрафа составляет для граждан от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 8 до 25 тыс. руб., для юридических — от 20 до 100 тыс. руб.

Алина Морозова

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