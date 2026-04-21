В Москве началось строительство новых энергоблоков на ТЭЦ

В Москве ведут строительство новых энергоблоков по 225 МВт и 275 МВт на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг»). О начале стройки объявили мэр города Сергей Собянин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС с церемонии.

На ТЭЦ-25 построят новый энергоблок электрической мощностью 225 МВт, на ТЭЦ-26 — новый паросиловой энергоблок электрической мощностью 275 МВт, а также тепловой мощностью 360 Гкал/ч. Ввод первых мощностей на энергоблоках запланирован на конец 2027 года, полный запуск — в 2028 году.

«Два энергоблока дадут дополнительную электромощность 500 МВт... Мы будем строить, Сергей Семенович, я вам это обещаю, быстро и качественно»,— заверил господин Миллер.

Электростанции «Мосэнерго» поставляют более 50% электрической энергии, потребляемой в Москве и области. В декабре 2024 года правкомиссия по электроэнергетике под председательством вице-премьера Александра Новака одобрила план развития московской энергосистемы на 2022–2032 годы.