Новости города

ГК «Галс-Девелопмент» и АО «Кама», разработчик первого российского серийного электромобиля «Атом», заключили соглашение о сотрудничестве. Компании договорились, что резиденты жилых комплексов и бизнес-центров девелопера смогут брать электромобили «Атом» в каршеринг. Машины будут размещаться в подземном паркинге зданий на специальных парковочных местах с зарядными станциями. «Интеграция электромобиля "Атом" в наши объекты — часть долгосрочной программы по созданию принципиально нового цифрового опыта для наших клиентов, повышающий качество жизни и соответствующий их активному мировоззрению и современным потребностям в мобильной жизни»,— комментирует проект генеральный директор ГК «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.

Около 30 участков МКАД отремонтируют в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ремонт, в частности, пройдет между улицей Капотня и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей, Калужским и Киевским шоссе.

На московской платформе «Город идей» запустили проект, посвященный технологическому развитию библиотек. Жители могут предложить свои инициативы по этому направлению до 23 апреля. У участников также будет возможность обсудить творческие конкурсы столичных читален, ежегодную программу «Культлето» для детей и родителей.