Сегодня бренд Tenet, вероятно, самая динамично развивающаяся на российском рынке автомобильная марка. В продажу кроссоверы Tenet поступили в середине прошлого года, и уже спустя несколько месяцев марка вошла в топ-3 по продажам. Бренд получил несколько престижных автомобильных наград, включая «Автомобиль года в России», «Внедорожник года», а также «Лучший бренд SUV» автомобильной премии «Выбор Коммерсанта».

О том, почему стал возможен такой успех, сказано и написано уже немало. Это и производство полного цикла в России, и широкая дилерская сеть (порядка 200 центров почти в 100 городах), что дает возможность общаться с Tenet «лицом к лицу» и упрощает покупку и обслуживание. К слову, Tenet стал первым российским автопроизводителем, внедрившим видеофиксацию всех сервисных работ: клиент может посмотреть, что происходило с его автомобилем на подъемнике. И, конечно же, главная причина успеха — это сбалансированный модельный ряд высокотехнологичных кроссоверов, разработанных с учетом наших привычек, наших дорожных условий и нашего климата.

Первые продажи автомобилей Tenet стартовали в конце августа 2025 года, а уже сейчас на дорогах России более 75 тыс. новых российских кроссоверов калужского производства, и каждый второй из них был кроссовером Tenet T7. В модельной линейке бренда он занимает место между компактным кроссовером T4 и семиместным T8, флагманом марки. То есть кроссовер Tenet T7 — это такое «сердце бренда», универсальный автомобиль, объединяющий в себе достоинства всего модельного ряда. Поэтому неудивительно, что именно он стал драйвером продаж.

Уверенный внешний вид, мощный, но при этом экономичный двигатель, просторный салон, в котором есть опции, привычные для автомобилей классом выше, но нет ничего лишнего. Опциональный полный привод и другие характеристики, позволяющие не бояться ни наших дорог, ни нашей зимы. Самые современные технологии — от голосового управления до телематики… Какими еще достоинствами обладает бестселлер российского автомобильного рынка — кроссовер Tenet T7 — мы подробно поговорим в ближайших программах.

Дмитрий Гронский