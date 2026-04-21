На борьбу с борщевиком вдоль нижегородских дорог потратят 17 млн рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области заключило контракт на ликвидацию борщевика Сосновского вдоль дорог регионального и межмуниципального значения в 2026 году. Его стоимость составила 17,1 млн руб., указано в карточке лота.

Исполнителем стало ООО «Инсекто-Про» из Нижнего Новгорода как единственный участник электронного аукциона. Ему предстоит обработать почти 190 участков автомобильных дорог в июне и сентябре.

Как писал «Ъ-Приволжье», с весны 2026 года в России введена административная ответственность за непринятие мер по борьбе с инвазивными растениями, к которым отнесен и борщевик.

