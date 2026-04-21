Марат Юрьев назначен ГФИ по Удмуртии

Главным федеральным инспектором (ГФИ) по Удмуртии стал Марат Юрьев, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». До этого он занимал аналогичную должность в Самарской области. В числе приоритетов Марат Юрьев назвал содействие предприятиями промышленности, поддержка участников СВО и членов их семей, обеспечение высокого уровня жизни жителей.

Напомним, ранее пост ГФИ по Удмуртии покинул Алексей Воробьев. Он занимал эту должность с июня 2024 года. Сейчас господин Воробьев стал федеральном инспектором в Пермском крае.