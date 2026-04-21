РЕН ТВ: при обыске в издательстве «Эксмо» задержан гендиректор Капьев
В Москве правоохранительные органы проводят обыски у менеджмента холдинга «Эксмо». Задержан гендиректор Евгений Капьев, сообщает РЕН ТВ.
Евгений Капьев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По информации канала, следственные действия проводятся по нескольким адресам на основании уголовного дела «об организации деятельности экстремистской организации». В публикации канала указывается, что дело может быть связано «с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции». Подробности уточняются.