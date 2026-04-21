На Сокольнической линии метро восстановили движение после происшествия с поездом

На Сокольнической линии московского метро восстановили движение поездов. Все станции открыты для входа пассажиров, открыты пересадки на «красной» ветке, сообщили в Дептрансе.

«Поезда следуют по всем участкам линии, график движения постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются», — указано в сообщении департамента в Telegram.

Утром в районе станции «Красные ворота» произошло ЧП с поездом: по данным СМИ и очевидцев, колесная пара одного вагона задела контактный рельс, что привело к задымлению. Пассажиров вывели из поезда, движение на участке было приостановлено.