Дептранс сообщил о ЧП с поездом на Сокольнической линии метро

Столичный Дептранс подтвердил информацию о происшествии на Сокольнической линии, из-за которого движение поездов на участке «красной» ветки было прервано. СМИ писали со ссылкой на очевидцев, что на станции «Красные ворота» произошло задымление и что пассажиров поезда высадили в туннеле. ТАСС со ссылкой на источник передает, что, по предварительным данным, один вагон сошел с рельсов.

«Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии, — заявили в Дептрансе. — Данный состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя».

Подробности о характере ЧП чиновники не привели. При этом в сообщении подчеркивается, что «безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

По данным Дептранса, уже восстановлено движение между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». На участке «Сокольники» — «Парк Культуры» поезда пока не ходят.

«Работает компенсационный маршрут КМ от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская»... Просим также пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, МЦК, МЦД, электробусами м60, а также другими маршрутами наземного транспорта», — добавили в Дептрансе.