Жители Дона накопили 5,5 млрд рублей просроченного долга по ипотеке

По данным на 1 марта текущего года жители Ростовской области просрочили на три месяца платежи по жилищным кредитам на общую сумму 5,5 млрд руб. Это второе место по ЮФО после Краснодарского края, где «просрочка» по ипотеке достиггла 18,3 млрд руб. с ростом на 8% с начала года. Такие данные «Ъ-Ростов» сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав статистику Центробанка.

С начала года объем просроченного долга на Дону вырос на 6% (в том числе, в строящемся жилье — 530 млн руб., +8%). В целом по Южному федеральному округу объем просроченной ипотечной задолженности на 1 марта 2026 года достиг 30 млрд руб. Рост показателя с начала года составил 7% (на 1 января 2026 года — 28 млрд руб.).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году на Дону было выдано 28,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 28% меньше, чем в 2024 году. В то же время, по данным Сбербанка, объем ипотечных выдач на Дону в 2025 году в денежном выражении на 38% превысил показатели 2024 года. В минувшем году жители области приобрели недвижимость через ипотеку на сумму свыше 90,1 млрд руб.

По данным Объединенного кредитного бюро, в январе 2026 года жители Ростовской области получили от банков более 1,9 тыс. ипотечных кредитов на 8,9 млрд рублей, что по количеству на 66%, а по объему на 67% меньше, чем в декабре 2025 года.

На сегодняшний день картина на рынке ипотечного жилищного кредитования достаточно жесткая: средняя ставка на новостройки — около 20% и чуть ниже на вторичке, констатирует президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. По его мнению, для большинства семей это фактически запретительный уровень, а комфортный диапазон для массового спроса — 10–12%, и текущие ставки от него сильно оторваны.

«Ключевая ставка сейчас 15%, она снижается, но ипотека реагирует с лагом. Поэтому рынок по сути держится на льготных программах. Прежде всего семейной ипотеке. На них приходится до 80% выдач, а рыночная ипотека остается нишевым продуктом»,— комментирует эксперт.

Территориальный директор «Цифра брокер» в Ростове-на-Дону Артем Андреев также называет ипотечные ставки по рыночной ипотеке в диапазоне 15,7–22%. По его мнению, для подавляющего большинства граждан ставка выше 16% является неподъемной.

«При текущем уровне доходов платеж по кредиту под 20% годовых практически исключает возможность чистого приобретения жилья без продажи имеющегося. Не случайно более 80% текущих выдач приходится на льготные программы, а рыночная ипотека берется в основном в рамках “обменных” сделок (продал-купил)»,— говорит аналитик.

Дмитрий Михеенко