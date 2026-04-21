fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук стал президентом клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Илья Ковальчук занял пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Приветствую болельщиков ''Шанхай Дрэгонс''! Рад стать частью семьи ''Драконов''! Впереди нас ждет интересное время. Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками»,— заявил Илья Ковальчук.

Также сообщается, что пост генерального менеджера занял Евгений Артюхин. До августа 2025 года «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон китайская команда провела на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В следующем сезоне клуб будет базироваться там же. По итогам регулярного чемпионата «Шанхай» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не смог выйти в play-off.

Илье Ковальчуку 43 года, он объявил о завершении карьеры хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он также играл за петербургский СКА, в составе которого взял два Кубка Гагарина, и омский «Авангард», с которым один раз добрался до главного трофея лиги. В Национальной хоккейной лиге Ковальчук играл за пять клубов. В составе «Нью-Джерси Девилс» доходил до финала Кубка Стэнли.

Вместе со сборной России нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009). В 2018 году Илья Ковальчук завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.

