Олимпийский чемпион Илья Ковальчук стал президентом клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Илья Ковальчук занял пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Приветствую болельщиков ''Шанхай Дрэгонс''! Рад стать частью семьи ''Драконов''! Впереди нас ждет интересное время. Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками»,— заявил Илья Ковальчук.

Также сообщается, что пост генерального менеджера занял Евгений Артюхин. До августа 2025 года «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон китайская команда провела на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В следующем сезоне клуб будет базироваться там же. По итогам регулярного чемпионата «Шанхай» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не смог выйти в play-off.

Илье Ковальчуку 43 года, он объявил о завершении карьеры хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он также играл за петербургский СКА, в составе которого взял два Кубка Гагарина, и омский «Авангард», с которым один раз добрался до главного трофея лиги. В Национальной хоккейной лиге Ковальчук играл за пять клубов. В составе «Нью-Джерси Девилс» доходил до финала Кубка Стэнли.

Вместе со сборной России нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009). В 2018 году Илья Ковальчук завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.

Таисия Орлова