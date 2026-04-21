Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прощание с Владимиром Шинкаревым пройдет 23 апреля в Спасо-Конюшенной церкви

Гражданская панихида по советскому и российскому художнику, писателю, одному из основателей творческой группы «Митьки» Владимиру Шинкареву пройдет 23 апреля в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Его похоронят в этот же день на Смоленском кладбище. Об этом сообщил «Ъ» член творческой группы «Митьки», художник Дмитрий Шагин.

Владимир Шинкарев (2014 год)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владимир Шинкарев умер 19 апреля в возрасте 72 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщили «Ъ» господин Шагин. Владимир Шинкарев известен как идеолог митьковского движения, соавтор «Канона Митьков» и автор текстов, определивших эстетику объединения.

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета (1977), художественное образование получал на курсах при ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и ИЖСА им. И. Е. Репина (1974–1977). С 1970-х годов участвовал в неофициальных выставках.

В 1980-х вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и другими стал одним из создателей группы «Митьки». Автор книг «Митьки» (1984), «Максим и Федор», «Патетическая лирика», «Отечество». В 2008 году вышел из группы.

Работы Владимира Шинкарева находятся в собраниях Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Мария Барановская

Фотогалерея

«Живопись — это эзотерическое занятие»

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 11

Выставка художника Владимира Шинкарева «Зима» в галерее «НОМИ» в Санкт-Петербурге, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Выставка Владимира Шинкарева «Зима» в галерее «НОМИ», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Владимир Шинкарев на своей выставке в галерее «НОМИ», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Выставка Владимира Шинкарева «Зима» в галерее «НОМИ», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Владимир Шинкарев на своей выставке «Рим зимой» в галерее Namegallery в Санкт-Петербурге, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выставка Владимира Шинкарева «Рим зимой» в галерее Namegallery, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выставка Владимира Шинкарева «Рим зимой» в галерее Namegallery, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выставка Владимира Шинкарева «Рим зимой» в галерее Namegallery, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выставка Владимира Шинкарева «Мрачные картины» в галерее Namegallery, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Выставка Владимира Шинкарева «Мрачные картины» в галерее Namegallery, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Выставка Владимира Шинкарева «Мрачные картины» в галерее Namegallery, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все