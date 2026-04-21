Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону суд рассмотрит дело об использовании рабского труда

В Аксайском районе суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летнего дончанина по п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурант вместе с подсобниками (дела в отношении них выделены в отдельное производство) в 2024 году угрозами и насилием принуждал шестерых человек бесплатно трудиться на полях. Потерпевшие, как отмечается, не могли отказаться от работ, так как отдали подсудимому свои документы и были ограничены в свободном перемещении.

Константин Соловьев

Новости компаний Все