Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В списках новых тенденций в путешествиях уже прижились, например, бердвотчинг и литературные кэмпы. Молодые люди с азартом наблюдают за птицами, коллекционируя их звуки и фотографии в специальных приложениях. Они находят в этом умиротворение, так же как и в поездках в тихое место с книгой. Вовсе не обязательно вести долгие беседы с окружающими или много смотреть по сторонам — достаточно с удобством устроиться в гостиной отеля или на лежаке у бассейна и вместе с единомышленниками увлеченно читать одну книгу на всех.

Путешественники не всегда выбирают книги. Skill Seekers — так туристические паблики называют ищущих туры с обучением практическим навыкам вместо традиционных сувениров. Это могут быть гончарные мастер-классы в Японии, кулинарные курсы в Италии или уроки серфинга в Португалии. Причем не обязательно усложнять. С таким же успехом можно отправиться в Астрахань и научиться рыбалке, а во время классического тура на море в Сочи посетить мастер-классы стеклодувов или специалистов по современному искусству, чтобы увезти эти знания с собой.

Среди трендов все чаще упоминаются гастрономические туры. В России они тоже активно развиваются на фоне расширения географии фестивалей. Один из примеров — в начале майских праздников в Зеленоградске (Калининградская область) тысячи людей собираются на праздник рыбы и рыбных продуктов. Попасть на него можно, купив тур. Но есть вариант более захватывающий.

Люди, отчаянно любящие еду и приключения, получили название snackpackers — от snack (закуска) и backpacker (турист с рюкзаком). Такие туристы отправляются в пешие походы и по пути ищут самую необычную и вкусную уличную еду: бродят по рынкам Лимы или изучают кухню Сиэтла вместе с местными шеф-поварами. Туристическому рынку, кажется, пора подумать, чем, кроме моря и пляжа, стоит привлечь клиента. Хотя и тех, кому достаточно просто моря, можно понять.

Яна Лубнина