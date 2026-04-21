Тот самый выброс дофамина и искреннее счастье, которое мы испытываем, поедая сладости, может зависеть лишь от наших ожиданий. То есть вовсе не от состава продукта и вообще наличия в нем сахара. Нейробиологи из Нидерландов и Великобритании решили проверить, можно ли обмануть мозг. Они отобрали почти 100 здоровых добровольцев, которые не испытывают к сладостям ни любви, ни ненависти, и начали работать с ожиданиями. Результаты эксперимента публикует Neuroscience.

Когда человек думал, что пьет воду с искусственным подсластителем, а на самом деле напиток содержал сахар, ему было менее вкусно. То есть мозг ожидал чего-то искусственного и не реагировал. И напротив: когда испытуемых поили заменителями, а они считали, что это настоящий сахар, это ожидание усиливало их удовольствие и активировало зону мозга, связанную с получением вознаграждения. Авторы предполагают, что эта область заточена именно под калории. Сладкий вкус — это только аванс, мозгу нужно подтверждение, что энергия действительно поступила.

Один из авторов замечает, что у исследования есть и прикладное значение. Например, если на упаковке вместо устрашающих слов «диетическое» или «низкокалорийное» писать «богато питательными веществами», у людей будут формироваться другие ожидания, и они перестанут воспринимать здоровую еду как наказание или нечто безрадостное. Мозг поверит, что полезное может быть вкусным. Маркетологи, конечно, всегда это знали. Но теперь у них есть заключение ученых.

Анна Кулецкая