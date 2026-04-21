В Ростовской области временно ограничат движение на трассе Ростов — Азов из-за проведения велогонок. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Ограничения коснутся нового направления автодороги. Полное перекрытие будет действовать 2 и 3 мая, а также 1 и 3 сентября с 9:30 до 15:00.

На период проведения соревнований водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут — старую дорогу, соединяющую Ростов-на-Дону и Азов.

