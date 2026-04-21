«Ему больше нечего предложить Apple, кроме своей отставки»

Тим Кук объявил о предстоящем уходе с поста гендиректора Apple: реакция мировых СМИ

Объявление о том, что в сентябре этого года у Apple появится новый генеральный директор, Джон Тернус, стало самой обсуждаемой новостью в мировых медиа. С большим или меньшим пиететом к Тиму Куку комментаторы дают понять, что те качества, которые позволили ему построить одну из величайших в мире компаний, теперь ей вредят.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Новый гендиректор Apple: эксперт по «железу» возглавит компанию в эпоху ИИ

Тернус возглавит компанию, которой до него руководили две легендарные личности. Стив Джобс разработал самый прибыльный продукт в истории — iPhone. Кук извлек из смартфона триллионы долларов благодаря созданной им цепочке поставок, а также другим товарам и услугам, которые он внедрил… Тернус принимает бразды правления Apple в критический момент ее истории. Компания находится на пике продаж iPhone… Тем не менее она изо всех сил пытается найти свой следующий хит… Кроме того, ей необходимо перестроиться в эпоху ИИ. Apple на протяжении десятилетий определяла то, как люди взаимодействуют с вычислительной техникой, сначала со стационарными компьютерами, а затем — с мобильными устройствами. Но Apple отстала от конкурентов, которые уже освоили следующую вычислительную платформу — чат-ботов, которые общаются как люди. Голосовой помощник Siri от Apple по сравнению с ней выглядит как неандерталец.

Heise Online (Ганновер, Германия)

Спасибо, Тим Кук. Привет, Джон Тернус

Изменения в высшем руководстве компании означают, что Apple может и дальше пользоваться знаниями Кука и плодами его труда и в то же время Тернус сможет внедрять свое собственное видение… Так что начинается эра Джона Тернуса. Но что конкретно это означает? Прежде всего клиентам Apple не стоит беспокоиться, что все хорошо работающее сейчас будет выброшено в окно. Тернус работает в Apple с 2001 года, и за последние годы Кук его постепенно обучил тонкому искусству корпоративного управления. Так что не будет так, что придет какой-то человек, не знающий компании, и сломает ее. В то же время на протяжении многих лет Тернус добивался собственного успеха и, будучи вице-президентом по разработке «железа», во многом определял суть Apple. Влияние Тернуса видно и в iPhone, и в Mac mini, и в iPad. Единственное отличие, что, став гендиректором, он получит возможность еще большего влияния…

Это решение может стать решающим фактором, сделав Apple более инновационным. Есть шанс, что оно также ускорит производственные процессы. Будем надеяться, что Тернус будет действовать более решительно. Если все пойдет хорошо, он может оказаться идеальным сочетанием многолетнего инсайдера Apple и свежего взгляда. Кук очень мудро это все продумал.

36kr.com (Пекин, Китай)

«Защитник статус-кво» Тим Кук уходит с поста гендиректора: ему больше нечего предложить Apple кроме своей отставки

В некотором смысле Кук превратил Apple в беспрецедентно огромную бизнес-империю с великолепным управлением цепочками поставок, четким маркетинговым ритмом и стабильной доходностью. Но при этом Кук и «запер» Apple… Самое разумное объяснение его ухода заключается в том, что, когда компания оптимизирована до предела, ей нужны другие переменные и они могут появиться только у нового руководителя. Если ключевым словом Стива Джобса было «разрушение», а эры Тима Кука — «порядок», то новой стадией компании может стать возвращение к более сложной фазе — поиску направления в условиях неопределенности и ставке на будущее, несмотря на все риски. Возможно, это и есть реальная причина передачи власти.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple

Отставкой господина Кука завершится один из самых успешных периодов управления в истории американского бизнеса. За время его работы годовая прибыль Apple выросла в четыре раза, превысив $110 млрд, а стоимость увеличилась более чем в десять раз, достигнув $4 трлн... Господин Тернус возглавит компанию, которая уже несколько лет не выпускала новых массовых продуктов и к бизнесу которой возникают вопросы... Компания держалась в стороне, в то время как остальная технологическая индустрия вложила сотни миллиардов долларов в разработку искусственного интеллекта.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов

В 1976 году у молодых американцев Стива Джобса (слева) и его школьного товарища Стива Возняка возникла идея создания персонального компьютера. Возняк, работавший на тот момент инженером в Hewlett-Packard, показал спроектированную модель «персоналки» руководству, однако компания не заинтересовалась его разработкой. Тогда 21-летний дизайнер видеоигр Стив Джобс предложил Возняку создать собственную компанию

«Нас было только двое — Возняк и я. Мы были и производственным департаментом, и службой доставки, буквально всем сразу» &lt;br>Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. Первым рабочим местом фирмы стал гараж, принадлежавший приемным родителям Джобса. Там молодые люди с утра до ночи трудились над созданием персонального компьютера, который был выпущен в том же году и получил название Apple I (на фото). Он представлял собой плату, к которой отдельно подключались питание, монитор и клавиатура

Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. Первым рабочим местом фирмы стал гараж, принадлежавший приемным родителям Джобса. Там молодые люди с утра до ночи трудились над созданием персонального компьютера, который был выпущен в том же году и получил название Apple I (на фото). Он представлял собой плату, к которой отдельно подключались питание, монитор и клавиатура

Стивен Возняк (слева) о Джобсе: «У него в голове постоянно формировались идеи новых технологий и так детально — считай, готовый продукт. Он говорил: &quot;Это возможно сделать? Ну когда-нибудь?&quot; И мы все это воплотили в реальность» &lt;br>К 1977 году при финансовой поддержке бывшего администратора Intel Майка Маркуллы, который вложил в компанию $250 тыс., взамен получив 30% акций, Apple превратилась в корпорацию

Первый логотип — изображение сидящего под яблоней Исаака Ньютона — придумал Рональд Уэйн, который также считается одним из основателей компании. Впрочем, через полторы недели после регистрации Apple он продал свою долю. Через год дизайнер Роб Янов придумал другой символ — надкушенное яблоко. В свою очередь, Джобс настоял на том, чтобы логотип был разноцветным как символ толерантности и взаимопонимания

В 1977 году в продажу поступил Apple II, завоевавший невероятную популярность: всего было произведено более 5 млн экземпляров компьютера. К 1980 году штат Apple Computer насчитывал несколько сотен человек, а ее продукция экспортировалась за рубеж

После ухода Стива Возняка (справа) из Apple в 1981 году Джобс (слева) стал приглашать в компанию опытных менеджеров. В 1983 году генеральным директором Apple стал президент Pepsi Co. Джон Скалли (в центре). Джобс сумел убедить его поменять место работы, задав следующий вопрос: «Хотите ли вы продавать сладкую воду до конца своей жизни или вы хотите изменить мир?»

В 1984 году Стив Джобс представил компьютер Macintosh, ставший первым ПК, использующим графический интерфейс: пользователь мог управлять компьютером, кликая мышью по элементам меню, не вводя сложные комбинации на клавиатуре &lt;br>На фото: кадр из рекламы Macintosh, 1984 год

В 1985 году после коммерческого провала Apple III в совете директоров компании возникли разногласия, в результате которых Стив Джобс был практически отстранен от управления. Это вынудило его в скором времени покинуть компанию

В 1998 году, вернувшись в Apple, Стив Джобс представил компактный компьютер iMac, а также новое программное обеспечение — Mac OS X. В корпусе iMac (моноблоке) были сосредоточены основные системные компоненты, а также монитор, динамики, дисковод и фото/видеокамера

В XXI веке Apple разработала богатейшую линейку программного обеспечения для Mac, а также вышла на рынок цифровых устройств, напрямую не связанных с компьютерной техникой. В 2001 году Стив Джобс продемонстрировал легкий портативный плеер iPod. Новинка стоимостью $399 обладала жестким диском на 5 ГБ, что позволяло разместить, по словам Джобса, «тысячу песен в вашем кармане»

В 2007 году Стив Джобс произвел переворот на телефонном рынке, презентовав мультимедийный смартфон iPhone. Новинка стала первым телефоном с сенсорным дисплеем, а журнал Time назвал его изобретением года. В 2010 году появился iPad, открывший рынок интернет-планшетов

В 2011 году Стив Джобс покинул пост генерального директора Apple. Через несколько месяцев его не стало. Причиной смерти была злокачественная опухоль поджелудочной желелзы. Вместо Джобса главой компании стал Тим Кук (на фото)

В 2014 году Apple вышла на рынок «умных» часов с Apple Watch. Устройство может работать в паре как с iPhone, так и с iPad

В 2019 году Apple презентовала ряд сервисов по подписке, включая видеосервис Apple TV+, игровой Apple Arcade и сервис чтения журналов и новостей Apple News+

В сентябре 2023 года компания представила последнее на данный момент поколение смартфонов. Вместе с базовыми моделями iPhone 15 и iPhone 15 Plus дебютировали также флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Apple — самая дорогая компания в мире. Она первой преодолевала рубежи стоимости в $1 трлн, $1,5 трлн, $2 трлн, $3 трлн. В начале 2024 года рыночная капитализация Apple составила $2,89 трлн

