«Ему больше нечего предложить Apple, кроме своей отставки»

Объявление о том, что в сентябре этого года у Apple появится новый генеральный директор, Джон Тернус, стало самой обсуждаемой новостью в мировых медиа. С большим или меньшим пиететом к Тиму Куку комментаторы дают понять, что те качества, которые позволили ему построить одну из величайших в мире компаний, теперь ей вредят.

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Новый гендиректор Apple: эксперт по «железу» возглавит компанию в эпоху ИИ Тернус возглавит компанию, которой до него руководили две легендарные личности. Стив Джобс разработал самый прибыльный продукт в истории — iPhone. Кук извлек из смартфона триллионы долларов благодаря созданной им цепочке поставок, а также другим товарам и услугам, которые он внедрил… Тернус принимает бразды правления Apple в критический момент ее истории. Компания находится на пике продаж iPhone… Тем не менее она изо всех сил пытается найти свой следующий хит… Кроме того, ей необходимо перестроиться в эпоху ИИ. Apple на протяжении десятилетий определяла то, как люди взаимодействуют с вычислительной техникой, сначала со стационарными компьютерами, а затем — с мобильными устройствами. Но Apple отстала от конкурентов, которые уже освоили следующую вычислительную платформу — чат-ботов, которые общаются как люди. Голосовой помощник Siri от Apple по сравнению с ней выглядит как неандерталец.

Heise Online (Ганновер, Германия) Спасибо, Тим Кук. Привет, Джон Тернус Изменения в высшем руководстве компании означают, что Apple может и дальше пользоваться знаниями Кука и плодами его труда и в то же время Тернус сможет внедрять свое собственное видение… Так что начинается эра Джона Тернуса. Но что конкретно это означает? Прежде всего клиентам Apple не стоит беспокоиться, что все хорошо работающее сейчас будет выброшено в окно. Тернус работает в Apple с 2001 года, и за последние годы Кук его постепенно обучил тонкому искусству корпоративного управления. Так что не будет так, что придет какой-то человек, не знающий компании, и сломает ее. В то же время на протяжении многих лет Тернус добивался собственного успеха и, будучи вице-президентом по разработке «железа», во многом определял суть Apple. Влияние Тернуса видно и в iPhone, и в Mac mini, и в iPad. Единственное отличие, что, став гендиректором, он получит возможность еще большего влияния… Чем известны Тим Кук и его преемник Джон Тернус Читать далее Это решение может стать решающим фактором, сделав Apple более инновационным. Есть шанс, что оно также ускорит производственные процессы. Будем надеяться, что Тернус будет действовать более решительно. Если все пойдет хорошо, он может оказаться идеальным сочетанием многолетнего инсайдера Apple и свежего взгляда. Кук очень мудро это все продумал.

36kr.com (Пекин, Китай) «Защитник статус-кво» Тим Кук уходит с поста гендиректора: ему больше нечего предложить Apple кроме своей отставки В некотором смысле Кук превратил Apple в беспрецедентно огромную бизнес-империю с великолепным управлением цепочками поставок, четким маркетинговым ритмом и стабильной доходностью. Но при этом Кук и «запер» Apple… Самое разумное объяснение его ухода заключается в том, что, когда компания оптимизирована до предела, ей нужны другие переменные и они могут появиться только у нового руководителя. Если ключевым словом Стива Джобса было «разрушение», а эры Тима Кука — «порядок», то новой стадией компании может стать возвращение к более сложной фазе — поиску направления в условиях неопределенности и ставке на будущее, несмотря на все риски. Возможно, это и есть реальная причина передачи власти.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple Отставкой господина Кука завершится один из самых успешных периодов управления в истории американского бизнеса. За время его работы годовая прибыль Apple выросла в четыре раза, превысив $110 млрд, а стоимость увеличилась более чем в десять раз, достигнув $4 трлн... Господин Тернус возглавит компанию, которая уже несколько лет не выпускала новых массовых продуктов и к бизнесу которой возникают вопросы... Компания держалась в стороне, в то время как остальная технологическая индустрия вложила сотни миллиардов долларов в разработку искусственного интеллекта.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов