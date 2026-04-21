В Ленинградской области загорелся мусорный полигон

На мусорном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. Огонь охватил площадь в 1,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Из сообщений в соцсетях следует, что пожар на полигоне начался около 3:00 мск. Жители СНТ «Лепсари», которое находится в 500 м от места происшествия, сообщили о скоплении плотного дыма и неприятном запахе, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Информации о пострадавших при пожаре нет, уточнили в ведомстве. Проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания. Причины ЧП устанавливаются.