Зарубежные СМИ: Что известно об исчезновении ученых в США?

ФБР, Белый дом и Конгресс начали расследование таинственных исчезновений и гибели ученых. Все они работали над секретными проектами. За последние четыре года по меньшей мере 11 человек бесследно пропали или умерли при невыясненных обстоятельствах, пишет NBC News. При этом ученые имели доступ к космическим, ядерным и оборонным программам США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Поводом для масштабного расследования стала смерть Эми Эскридж. 34-летняя женщина погибла в июне 2022-го от огнестрельного ранения. Ее смерть официально признали самоубийством, однако подробности не разглашались, что породило множество конспирологических версий. Global Times пишет, что Эскридж занималась экспериментальными концепциями двигателей, которые называла «исследованиями антигравитации». За несколько месяцев до гибели в одном из интервью она заявляла, что на нее оказывают давление с целью «вывести ее работу из публичного поля».

NBС News указывает на слухи о возможном заговоре, цель которого — нанести ущерб ядерным или космическим программам Америки. Издание насчитало 11 подозрительных случаев: все они связаны со специалистами, которые работали в области ядерных или ракетных технологий США.

Последний инцидент произошел в феврале. Отставной генерал-майор ВВС Нил Маккасланд исчез из своего дома в Нью-Мексико. В квартире остались его очки и телефон, нетронутым оказался и револьвер 38-го калибра. Офицер занимался разработкой материалов для оружия и многоразовых космических аппаратов. Сенатор Тим Берчетт заявил, что пытался выяснить судьбу Маккасланда, но наткнулся на противодействие со стороны спецслужб.

Другие два случая произошли в 2023-м. Тогда скоропостижно скончался Майкл Дэвид Хикс, сотрудник лаборатории реактивного движения NASA. А во время прогулки бесследно исчезла Моника Реза, возглавлявшая группу обработки материалов в той же лаборатории. Кроме сотрудников NASA, в списке людей, загадочно исчезнувших или погибших числятся, например, исследователь в области фармацевтики и государственный подрядчик, участвовавший в производстве компонентов ядерного оружия.

На фоне молчания официальных властей параллели между этими трагедиями ищут авторы в пабликах и пресса. Звучат разные версии, вплоть до теорий, связанных с НЛО. Теперь расследованием наконец занялось ФБР, пишет New York Post. Агенты ищут возможную связь между случаями. Собственную проверку также запустил Комитет Палаты представителей США по надзору.

«Похоже, существует высокая вероятность, что здесь происходит что-то зловещее»,— заявил Fox News Джеймс Комер, один из ключевых республиканцев в комитете. «Очень маловероятно, что это совпадение. Конгресс очень обеспокоен этим. Мы рассматриваем это как угрозу национальной безопасности».

Комитет разослал запросы в ФБР, NASA, Минэнергетики и Минобороны и потребовал предоставить ответы не позднее 27 апреля. На цепочку странных смертей и исчезновений обратил внимание и Дональд Трамп. Он сообщил, что провел совещание, и надеется, что все совпадения случайны. Однако назвал ситуацию довольно серьезной и пообещал предоставить выводы в течение полутора недель.