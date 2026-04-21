Японское оружие выходит в мир

Японский кабинет министров одобрил крупнейшую за последние десятилетия реформу экспорта оборонной продукции, сняв ограничения на продажу за рубеж летальных видов вооружений, включая военные корабли, танки и ракеты. По замыслу властей этот шаг даст импульс развитию экономики, позволит Токио укрепить отношения в сфере безопасности с союзниками и укрепит возможности коллективного сдерживания потенциальных агрессоров. По мнению критиков, подобный шаг знаменует откат Японии от прежних пацифистских ограничений, что чревато региональной гонкой вооружений.

На протяжении многих десятилетий Токио поддерживал почти полный запрет на экспорт своей военной техники. В 2014 году Япония позволила себе первое послабление, дав зеленый свет на ограниченные поставки за рубеж пяти категорий нелетального военного оборудования, используемого для спасательных операций, транспортировки, наблюдения, разведки и разминирования.

В 2023 и 2024 годах японское правительство пошло чуть дальше, законодательно разрешив продажу Пентагону зенитных ракет Patriot, производимых по лицензии США, и поставки Австралии модернизированных фрегатов класса Mogami.

В законодательство был также внесен ряд поправок для формализации участия страны в Глобальной программе по борьбе с терроризмом (GCAP), в рамках которой Япония совместно с Великобританией и Италией разрабатывает истребитель шестого поколения для постановки на вооружение в середине 2030-х годов.

Снятие ограничений на экспорт летальных видов вооружений стало еще одним и самым радикальным шагом по отказу от пацифистских ограничений, которые долгие десятилетия определяли послевоенную политику безопасности Японии. Эту меру правительство Японии одобрило 21 апреля.

Согласно новым правилам, решения об экспорте летального оружия будут в каждом отдельном случае рассматриваться Советом национальной безопасности, в состав которого входят премьер-министр и профильные министры.

Кроме того, продажа будет ограничена странами, имеющими с Токио соглашения о передаче оборонной техники и технологий. На данный момент такие соглашения у Японии заключены с 17 странами, однако в дальнейшем этот список, скорее всего, будет расширен.

При этом в Токио обещают тщательно контролировать, чтобы японские вооружения не передавались в третьи страны. В силе остается и запрет на продажу оружия странам, участвующим в конфликтах, хотя здесь, как и ожидалось, имеется любопытный нюанс — исключения могут быть сделаны в случае, если руководство страны сочтет поставки оружия той или иной стране отвечающими интересам национальной безопасности Японии (что эксперты сочли прежде всего экстраполяцией на возможное развитие событий вокруг Тайваня).

Согласно замыслу властей, экспортные послабления стимулируют укрепление оборонно-промышленной базы Японии и помогут оборонной промышленности страны конкурировать на мировой арене. Такие крупные компании, как Mitsubishi Heavy Industries, давно способны создавать передовые системы вооружений, включая подводные лодки, истребители и ракеты, но на протяжении десятилетий они были вынуждены полагаться на небольшие заказы от одного-единственного заказчика — Сил самообороны Японии.

Расширяя круг потенциальных покупателей, Токио рассчитывает подтолкнуть оборонные компании к крупным долгосрочным капиталовложениям, которые позволят расширить производственные мощности и снизить себестоимость продукции на фоне ожидаемого расширения масштабов производства.

Еще один аргумент, на который упирает правящая Либерально-демократическая партия Японии и премьер Санаэ Такаити, состоит в том, что в случае новых широкомасштабных конфликтов в мире оборонно-промышленный потенциал Японии должен быть способен удовлетворить быстро растущий мировой спрос.

К этой мысли Токио явно подвели конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, которые создали нагрузку на производство оружия в США и заставили американских союзников в Европе и Азии искать альтернативных поставщиков вооружений.

«Сейчас ни одна страна не может в одиночку защитить свой мир и безопасность, и необходимы страны-партнеры, которые поддерживают друг друга в плане оборонной техники»,— отметила Санаэ Такаити в соцсети X.

Как заявили агентству Reuters японские источники, возможность закупок у Токио ряда вооружений уже рассматривают в рамках модернизации своих вооруженных сил Польша и Филиппины. По словам двух источников, одной из первых сделок может стать экспорт подержанных эскортных эсминцев класса «Абукума» японских Морских сил самообороны в Манилу.

Неслучайно министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро одним из первых приветствовал изменение японских правил экспорта вооружений, заявив, что это даст его стране доступ к оборонной «продукции высочайшего качества», которая «укрепит внутреннюю устойчивость» и «будет способствовать региональной стабильности посредством сдерживания».

Впрочем, не у всех нововведения вызвали схожую реакцию. Критики сочли, что у Японии не хватает эффективных механизмов защиты от передачи вооружений третьим странам. К тому же, по мнению ряда экспертов, нынешний шаг потенциально спровоцирует региональную гонку вооружений.

Оппозиционные партии потребовали, чтобы власти заранее уведомляли парламент о готовящихся оружейных сделках на сумму, превышающую определенный порог. Но в правительстве решили, что депутатов будут уведомлять уже после принятия соответствующего решения об экспорте.

Общественное же мнение в Японии по этому вопросу разделилось: согласно обнародованному 20 апреля опросу газеты Yomiuri Shimbun, 49% респондентов выступают против изменений в правилах экспорта вооружений, 40% поддерживают этот шаг. Остальные вошли в категорию неопределившихся.

Но главным критиком решения японского правительства предсказуемо остался Пекин, осуждающий любые шаги Токио, направленные на укрепление обороноспособности (нацеленные, как небезосновательно полагают в Китае, против него).

В статье, появившейся в китайской официозной газете Global Times еще за два дня до указанного решения, утверждается, что оно представляет собой «опасный шаг, распространяющий нестабильность на окружающий регион». «Правые силы в Японии систематически разрушают послевоенные институциональные и правовые барьеры, призванные предотвратить возрождение милитаризма»,— указано в редакционной статье.

Наталия Портякова