В Карелии задержали лидера регионального «Яблока» Эмилию Слабунову

Депутат Заксобрания Карелии, бывший председатель «Яблока» и глава карельского отделения партии Эмилия Слабунова сообщила о своем задержании. По предварительным данным, поводом стал протокол о демонстрации экстремистской символики.

Госпожа Слабунова рассказала в Telegram, что трое сотрудников полиции остановили ее на выходе из подъезда сегодня утром и предложили проехать в отдел для дачи показаний по поводу публикации в ее Telegram-канале. «Ознакомившись в отделе с доносом гражданина, вижу, что речь о фото, которого в моем канале нет», — написала политик. Она добавила, что вскоре ее должны доставить в суд.

«Новая газета» пишет, что протокол в отношении госпожи Слабуновой составили по ст. 20.3 КоАП. Санкция статьи позволяет запретить участие в выборах на год, притом что в сентябре в Карелии пройдут выборы в Заксобрание, указывает издание.