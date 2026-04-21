Три человека пострадали в ДТП с лосем в Угличском округе

В Угличском округе Ярославской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» автомобиль сбил лося, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 20 апреля в 20:50 на подъезде к Угличу со стороны Большого Села. За рулем автомобиля Kia находился 72-летний мужчина. Как видно на кадрах УМВД, после столкновения автомобиль оказался в кювете.

«Водитель госпитализирован, пассажирам женщине 1950 г.р. и девушке 2002 г.р. назначено амбулаторное лечение»,— сообщили в УМВД.

По факту аварии проводится проверка.

Алла Чижова