Суд Забайкалья вернул в госсобственность акции стратегического предприятия на 1,1 млрд

Забайкальский арбитражный суд вернул под государственный контроль акции стратегического предприятия АО «Новоорловский ГОК». Компания, среди прочего, осуществляет добычу и обогащение вольфрамовых руд.

Суд установил, что в 2023 году АО «Новоорловский ГОК» продало свои акции ООО «Молирен» за 175 млн руб. при их фактической стоимости более 1,1 млрд руб. Сделка состоялась под угрозой прекращения приобретения продукции ГОКа, поскольку «Молирен» был единственным ее покупателем.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры, покупатель акций был иностранным инвестором. При таких обстоятельствах сделка купли-продажи ценных бумаг стратегического предприятия должна была пройти процедуру согласования с ФАС России или правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Эти процедуры не проводились. В итоге сделка была признана судом недействительной.

«Новоорловский ГОК» работает в Агинском Бурятском округе Забайкалья с 2002 года. Он разрабатывает крупнейшее в России Спокойнинское месторождение вольфрамовых руд.

