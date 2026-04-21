Минпромторг установил размер технологического сбора на электронику

Минпромторг разработал порядок выплаты технологического сбора с продавцов средств связи, в частности смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщил РБК со ссылкой на постановление и распоряжение правительства России.

Согласно проекту министерства, производители и поставщики электроники обязаны будут вносить платеж за ноутбук — 500 руб., за смартфон — 250 руб., за телефон проводной связи с беспроводной трубкой — 100 руб., за другие телефонные аппараты — по 25 руб. В дальнейшем власти планируют расширить список электроники, за реализацию которой будет введен новый сбор, пишет издание.

В Минпромторге уточнили, что работа по проекту о технологическом сборе ведется «в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций». Как поясняет РБК, оплата техсбора на средства связи станет фактором допуска товара к продаже. Специальная система будет рассчитывать сумму сбора за три дня после уведомления плательщика о вводе товара в оборот, которую нужно будет оплатить за 10 дней. При неуплате техсбора система откажет в продаже товара, а средства взыщут по налоговой системе.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, схема уплаты сбора может плохо сказаться на российских импортерах товаров и производителях. «Более справедливым было бы взимание (сбора.— “Ъ”)… после реализации техники»,— сказал господин Соколов. Представитель РАТЭК Антон Гуськов считает, что сбор после введения товаров в оборот может привести к снижению административной и финансовой нагрузки. По его мнению, гарантией уплаты может служить обязательная маркировка электроники.

Поправки о введении нового неналогового технологического сбора были внесены в федеральный закон в ноябре прошлого года. Сбор уплачивается в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию товаров электроники. Размеры сбора не должны превышать 5 тыс. руб. за единицу товара. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.