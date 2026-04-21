«Филадельфия» всухую победила «Питсбург» во втором матче серии play-off НХЛ

«Филадельфия Флайерс» на выезде победил «Питсбург Пингвинс» во втором матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Портер Мартон, Гарнет Хэтэуэй и Люк Гленденинг. Вратарь «Флайерс» Даниэль Владарж отразил 27 бросков. Он впервые в карьере провел сухой матч в play-off НХЛ. «Филадельфия» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.

В других противостояниях дня «Каролина Харрикейнс» увеличила отрыв от «Оттава Сенаторс» — 2:0. Американский клуб победил во втором овертайме со счетом 3:2. Победный гол забил Джордан Мартинук.

«Даллас Старс» сравнял счет в серии с «Миннесота Уайлд» — 1:1. Команда из Техаса победила во втором матче противостояния — 4:2. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Яков Тренин получил повреждение на 15-й минуте встречи и не смог продолжить игру. Он покинул лед при помощи медперсонала.

Финалист двух прошлых розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерс» начал текущий play-off c победы. В первом матче стартового раунда против «Анахайм Дакс» канадский клуб оказался сильнее со счетом 4:3. Российский нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин записал в свой актив две результативные передачи.

