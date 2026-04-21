Движение поездов прервалось на Сокольнической линии метро

На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского», сообщил столичный Дептранс.

«Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь другими линиями метрополитена»,— указано в сообщении.

Издание MSK1.ru опубликовало сделанные пассажирами на станции «Красные ворота» видеозаписи. Сообщается, что людей высадили из поезда, «на станции все заполнено дымом». «МК» также публикует видео с платформы на «Красных воротах». «Задымление, пассажиров выводят на улицу»,— пишет издание.