Покупки путаются в сетях

Из-за ограничений VPN-сервисов продавцы на маркетплейсах теряют трафик. Также селлеры фиксируют снижение количества спонтанных покупок. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что эффективность рекламных размещений в социальных сетях стала сокращаться после того, как площадки перестали пускать на свои сайты пользователей с включенным VPN. Впрочем, больше это сказалось на отечественных ресурсах. При этом показатели мессенджера Telegram остаются стабильными.

Привычная модель, когда от карточки селлера до оплаты проходят считаные секунды, начинает давать сбои. Потому что до карточки товара некоторым пользователям VPN нужно еще добраться. Рынок уже заметил, что импульсивных покупок стало меньше. Решения для альтернативного доступа несколько обуздали эмоциональное «хочу» клиента. Потери оцениваются примерно в 2-3% рекламных переходов, рассказал коммерческий директор аналитического сервиса в сфере e-com Oborotru Владимир Бугаевский:

«Очевидно, просадка есть, это уже проблема отрасли. Обсуждается, что человек с включенным VPN, переходя по рекламной ссылке, попадает на страницу, которая не открывается.

По сути, оплачиваемый клик имеет место, но целевого действия не совершается, и вероятность его стремится к нулю. Это касается еще и того трафика, который идет через поисковики. То есть, например, на карточку товара перейти не всегда получается. Бюджеты точно сократятся».

Сами платформы такое положение дел должно вполне устраивать, а вот селлерам предстоит адаптироваться и освоить новые инструменты продвижения, заметил генеральный директор платформы для автоматизации бизнеса на маркетплейсах JVO Максим Логинов:

«Мы можем подтвердить, что доля продаж, которую получали за счет внешних рекламных интеграций, действительно снижается благодаря постоянной необходимости включать и выключать VPN. Для поставщиков это означает только одно — нужно больше работать с внутренними инструментами площадок.

Маркетплейсам это, по сути, только выгоднее, потому что их интерес — завязать рекламные бюджеты поставщика на себя. Отсюда возрастает необходимость учиться работать с инструментами автоматизации рекламы, растет также спрос на SEO, инструменты региональной экспансии и на все, что позволяет занимать органическую долю выдачи».

По данным ВЦИОМ, спонтанные покупки на маркетплейсах время от времени совершают 2/3 россиян. Замедление и ограничение работы площадок, взаимодействующих с цифровыми платформами, сказывается на рекламных переходах напрямую: от 70% до 80% решений о приобретении товара по статистике принимается за секунды. Где-то пользователи набирают скорость, а где-то — теряют ускорение. А сказывается это почему-то на российских платформах, обратил внимание генеральный директор и владелец бренда Rels Иван Петраков:

«Люди, которые пользуются вариантами альтернативного доступа к контенту, — самая платежеспособная группа. Те, кто в этом не нуждается, не были нашими покупателями. При этом Telegram продолжает работать. Возникает обоюдоострая, двоякая ситуация, когда вам могут прислать в Telegram ссылку, допустим, на товар, который продается на Ozon или Wildberries, но вы не можете по ней перейти, потому что доступ из-за использования этих инструментов заблокирован.

Все это снижает долю спонтанных покупок, причем прилично. Трафик альтернативных российских каналов, таких как VK, падает еще сильнее. Теперь пользователи, которые занимаются думскроллингом и смотрят ленту, в том числе с рекламой, стали меньше пользоваться российскими сервисами».

Говорят, любимым выражением Октавиана Августа было «поспешай медленно». Впрочем, первый римский император не торговал на маркетплейсах.

Станислав Крючков