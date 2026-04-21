Ярославская область опустилась в рейтинге регионов по кредитной дисциплине

Ярославская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения, годом ранее область занимала 39-е место. Рейтинг публикуют «РИА Новости».

Согласно исследованию, доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2026 года составила 4,82% (годом ранее — 4,19%). За год доля просрочки выросла на 0,62 процентных пункта (п. п.). Ссудная задолженность на одного экономически активного жителя оценивается в 383 тыс. руб. (годом ранее — 347 тыс. руб.).

Лидером по платежной дисциплине, согласно рейтингу, признан Севастополь: доля просроченных кредитов составила 2,67%. Самая высокая доля просроченной задолженности в Ингушетии — 25,51%. В целом по России показатели следующие: доля просроченной задолженности — 4,59%, изменение доли просрочки за год — 0,60 п. п., ссудная задолженность — 489 тыс. руб.

Алла Чижова