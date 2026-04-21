В Москве пять человек пострадали при пожаре на проспекте Вернадского

Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме на проспекте Вернадского в Москве. Всего из-за пожара из дома №125 эвакуировали 10 человек.

«В квартире на седьмом этаже и балконе восьмого этажа 16-этажного жилого дома происходило возгорание личных вещей и мебели на общей площади 43 квадратных метра», — рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. По его словам, с помощью спасательных устройств с верхних этажей эвакуировали 10 человек, после осмотра врачами пятерых признали пострадавшими.

По данным «Известий», у пострадавших — ожоги и отравление угарным газом. Со ссылкой на жителей дома газета сообщает, что пожар устроили «два пьяных маргинала». Издание отмечает, что именно в этом доме снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».