Турпоток в Удмуртии увеличился до 1,9 млн человек за 2025 год

1,9 млн человек составил турпоток в Удмуртии в 2025 году, сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов на сессии Госсовета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«До 90 тыс. увеличилось число иностранных гостей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству туристов, посетивших Удмуртию, стали Казахстан, Белоруссия, Китай и Узбекистан»,— сказал он.

Напомним, что за 2024 год Удмуртию посетили 1,69 млн туристов.