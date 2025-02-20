1,69 млн туристов посетили Удмуртию в 2024 году

Объем услуг туристического бизнеса в Удмуртии за год увеличился на 21% и составил в прошлом году 5,7 млрд руб. Такие показатели озвучили на коллегии республиканского минтуризма, пишет пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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В турсекторе региона работает более 2,5 тыс. предпринимателей. Туристическая инфраструктура включает 234 гостиницы, 3 тыс. кафе и ресторанов, 60 транспортных компаний и 21 туроператора.

В 2024 году общий турпоток составил 1,69 млн человек, из которых 790 тыс. останавливались в классифицированных гостиницах. Средняя длительность пребывания составила 2,2 суток. Основные потоки туристов приходят из Москвы, Татарстана и Московской области. Самыми посещаемыми городами республики стали Ижевск, Воткинск и Сарапул, наиболее посещаемыми районами – Завьяловский, Шарканский, Игринский и Сарапульский.

«Ключевыми задачами министерства по туризму Удмуртии в 2025 году остаются рост турпотока и поддержка туристического бизнеса»,— отметила министр по туризму Юлия Бадаш.

Напомним, в Удмуртии отказались от введения туристического налога, который с 1 января ввели более 60 российских регионов. В минтуризма республики такие меры назвали преждевременными и рассчитывают на повышение лояльности туристов, благодаря отказу от дополнительных сборов.

Подробнее об этом читайте в материале «А к нам дешевле»