На уборку снега в Свердловской области вышло почти 200 единиц техники

В Свердловской области на уборку снега вышло почти 200 единиц техники. «Сегодня погода оставляет желать лучшего. На севере региона выпал снег до 13 мм. Планируя поездку, ориентируйтесь на прогноз погоды. Будьте осторожны на дорогах!»,— написал губернатор Денис Паслер в Max.

По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», высота снежного покрова на утро составляла 28 см в Гари, 25 см в Кытлыме, 22 см в Верхотурье, 19 см в Таборах, 18 см в Североуральске, 15 см в Ивделе, 13 см в Серове, 10 см в Кушве, 7 см в Туринске и 5 см в Тавде.

Накануне МЧС Свердловской области предупредило свердловчан о неблагоприятных погодных условиях 21 апреля из-за сильного снега. От поездок на машине рекомендуют отказаться в этот день, а пешеходам — быть аккуратными на скользких дорогах.

Ирина Пичурина