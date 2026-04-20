В свердловском МЧС выпустили предупреждение о сильном снеге 21 апреля

По данным синоптиков, местами на территории Свердловской области 21 апреля ожидается сильный снег, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ведомство призвало соблюдать меры безопасности: прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, ограничить использование пиротехнических изделий и по возможности отказаться от поездок на автомобиле.

Пешеходам рекомендуют быть аккуратными на скользких дорогах, обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться нависших конструкций, оборванных проводов и разбитого стекла.

Автовладельцам, отправляющимся в поездку, рекомендуют учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.

Ранее сообщалось, что дождь и снег в регионе будут продолжаться до среды.

