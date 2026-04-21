Суд Москвы рассмотрит иск «Казаньоргсинтеза» к Банку России

ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в «СИБУР Холдинг») подало иск к Банку России. Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение дела на 20 мая, соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Химическое предприятие "Казаньоргсинтез"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Химическое предприятие "Казаньоргсинтез"

Исковое заявление было подано в январе этого года. Согласно категории дела, «Казаньоргсинтез» пытается оспорить ненормативные правовые акты, решения и действия Банка России.

В качестве третьего лица к процессу привлекли ООО «Управление Активами», единственным собственником которого, согласно Rusprofile, выступает АО «СИБУР-РТ». Компания занимается вложениями в ценные бумаги и другими финансовыми услугами.

Также в качестве третьего лица проходит Александр Елшин, который ранее судился с предприятием СИБУРа из-за изменений в уставе компании об исключении положения о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Инициатором спора выступал миноритарный акционер Александр Елшин.

В марте арбитраж Татарстана отказал в удовлетворении требований, поддержав позицию компании о том, что у владельцев привилегированных акций отсутствует право на их конвертацию.

Анна Кайдалова