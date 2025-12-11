Устав коту под КОС

Миноритарий «Казаньоргсинтеза» из Москвы Александр Елшин требует признать недействительным решение совета директоров исключить пункт о конвертации привилегированных акций в обыкновенные. В организации заявили, что такого права у миноритариев никогда не было. Центробанк позиции по спору сторон не высказал. Адвокат истца настаивает на недобросовестном поведении структуры «Сибура» и завышении инвестиционной привлекательности акций. Эксперты считают, что обыкновенные акции дают больше преимуществ в управлении компанией, а Александру Елшину вряд ли удастся выиграть спор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Казаньоргсинтез» судится с акционером за право конвертации акций

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Казаньоргсинтез» судится с акционером за право конвертации акций

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Акционер из Москвы Александр Елшин пытается оспорить решение совета директоров «Казаньоргсинтеза» (КОС) об исключении в новой редакции устава пункта о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Решение было принято без участия господина Елшина.

ПАО «Казаньоргсинтез» «Казаньоргсинтез» — предприятие из Казани, входящее в структуру группы компаний «Сибур». Организация занимается производством пластиков высокой прочности и полиэтиленов высокой и низкой плотности, в ее структуре находится три завода. В год КОС выпускает более 1 млн тонн полиэтилена и поликарбоната. За девять месяцев 2025 года прибыль предприятия снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе заседания в Арбитражном суде Татарстана был получен отзыв Центробанка, который проходит в деле третьим лицом. Представитель миноритария Алексей Холод заявил, что Центробанк как регулятор не высказал позиции по спору, а лишь изложил уже известные факты. «Банк России в соответствии с законом должен защищать права акционерных обществ и миноритарных акционеров, но уклонился от этого», — сообщил адвокат.

Господин Холод попросил суд обязать Центробанк пояснить, было ли у акционеров КОС право участвовать в собрании для отмены пункта о конвертации акций, и отложить заседание для подготовки данного запроса. Представитель истца также заявил, что «Казаньоргсинтез» долгое время включал пункт о конвертации акций в новые редакции устава и действовал недобросовестно, так как намеренно завышал инвестиционную привлекательность своих акций.

После заседания Алексей Холод в разговоре с «Ъ Волга-Урал» пояснил, что они надеялись, что Банк России как регулятор оценит действия «Казаньоргсинтеза». «Если мы не правы, то нам нужна позиция Центробанка, что иск не подлежит удовлетворению по определенным основаниям», — рассказал представитель истца. При этом адвокат отметил, что Банк России в качестве третьего лица в праве не высказывать мнение по спору. Алексей Холод также рассказал, что Центробанк отказался возбудить административное дело против КОС из-за отказа собрать совет акционеров предприятия.

Представитель ответчика в ходе заседания заявил, что цель ходатайства — затянуть процесс, а экономической несправедливости по распределению дивидендов не было допущено. Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Александра Елшина и перенес заседание для ознакомления с позицией Центробанка. Решение по делу может быть вынесено уже 11 декабря.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал, что возможность конвертировать привилегированные акции в обыкновенные дает акционеру право выбрать более приемлемый для него режим участия в акционерном капитале. Привилегированные акции не дают права голоса на собрании акционеров, но гарантируют дивиденды. Дивиденды по обыкновенным акциям, дающим право голоса, зависят от наличия прибыли у компании.

Эксперт сообщил, что у «Казаньоргсинтеза» годовые дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере 0,25 руб. на акцию, их доходность составляет 1,5%. В 2024 году акционеры КОС получили по 4,15 руб. за обычную акцию, а доходность составила около 5,4%.

Алексей Калачев отметил, что если возможность конвертации акций убирают, то их владелец навсегда останется с привилегированными акциями, если не продаст их или если компания не примет решение о конвертации всех привилегированных акций в обыкновенные. Эксперт считает, что представители рынка включали возможность конвертации для привлечения инвесторов. Сейчас же такой пункт практичнее не иметь, так как конвертация требует дополнительного выпуска обыкновенных акций или их выкупа с рынка, сообщил господин Калачев.

Ответчик считает, что у миноритариев никогда не было права конвертировать акции. Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Казаньоргсинтеза», положение о конвертации акций было декларативным, так как самого механизма в документах прописано не было. В организации также заявили, что акционеры не были приглашены на собрание, потому что решения совета не ограничивали их права.

Управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков считает, что Александр Елшин вряд ли сможет выиграть спор. По словам эксперта, в эмиссионных документах должны быть детально прописаны условия, сроки, порядок, коэффициенты, ограничения по объему и стоимости бумаг и т. д. Таким образом, конвертация допускалась, но была невозможной. Формально исключение этого пункта не нарушает права акционера.

Андрей Крючков также отметил, что отсутствие конвертации акций может стать критичным для крупного миноритария, так как он лишается права голоса в управлении организацией. Для КОС наличие крупного держателя привилегированных акций с возможностью конвертации создает риски, потому что он может блокировать решения по стратегическим вопросам на общем собрании, считает эксперт.

Диана Соловьёва